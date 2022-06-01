Врач дала советы, как правильно закаливать ребенка

Закаливание ребенка следует начинать с младенчества. Об этом рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина в День защиты детей, 1 июня.
Закаливание ребенка следует начинать с младенчества. Об этом рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина в День защиты детей, 1 июня.
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