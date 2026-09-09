request
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

request

31 подписчик

Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. К юбилею С. И. Танеева»

Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. К юбилею С. И. Танеева»

Романсы Сергея Танеева требуют особого внимания к слову. Композитор считал поэтический текст главным ориентиром и порой выбирал стихи, которые непросто сделать частью музыкального произведения, но при этом находил способ вплести сложную поэзию в гибкую и продуманную музыкальную ткань.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым