Концерт «Музыкальное приношение А. Ф. Лосеву. К юбилею С. И. Танеева»

Романсы Сергея Танеева требуют особого внимания к слову. Композитор считал поэтический текст главным ориентиром и порой выбирал стихи, которые непросто сделать частью музыкального произведения, но при этом находил способ вплести сложную поэзию в гибкую и продуманную музыкальную ткань.