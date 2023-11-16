Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после их длительных и, как утверждается, «продуктивных» переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после «самого продуктивного» саммита
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
На хрена этот цирк когда они обовсем договорились но каждый будет делать только то что ему нужно. Если Си приехал значит он заинтересован в Байдене то есть он вскрыл на кого тот работает.
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17 час.
лина любимцева
Они там уже дОГОВОРИЛИСЬ... Я иного и не ждала... Скоро Китай отдалится от России и все альянсы с Россией развалятся... Китай только ждал, когда США опомнятся и поманят их обратно свои объятия..... . И дождался...
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17 час.
лл
лина любимцева
Россия СНОВА ОСТАЛАСЬ ОДНА!!... ДЕРЖИСЬ, НАРОД!! И - ХРАНИ НАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!!
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17 час.
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