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Русская весна

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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после «самого продуктивного» саммита

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после «самого продуктивного» саммита

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после их длительных и, как утверждается, «продуктивных» переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
На хрена этот цирк когда они обовсем договорились но каждый будет делать только то что ему нужно. Если Си приехал значит он заинтересован в Байдене то есть он вскрыл на кого тот работает.
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17 час.
лина любимцева
Они там уже дОГОВОРИЛИСЬ... Я иного  и не ждала... Скоро Китай отдалится от России и все альянсы с  Россией развалятся... Китай только  ждал, когда США опомнятся и поманят  их обратно  свои объятия..... . И дождался...
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17 час.
лл
лина любимцева
Россия СНОВА ОСТАЛАСЬ ОДНА!!... ДЕРЖИСЬ, НАРОД!! И - ХРАНИ НАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!!
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17 час.

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