Народные приметы, кроме снежных, 14 октября рекомендуют быть добрее и НЕ работать – это чревато проблемами и всякими незапланированными тратами.
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Народные приметы, кроме снежных, 14 октября рекомендуют быть добрее и НЕ работать – это чревато проблемами и всякими незапланированными тратами.