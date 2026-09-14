Finnair включила SOS: «Горим! Китайцы обижают, летают через Россию. Конечно, у них всё дешевле получается» Финская авиакомпания жалуется, что Пекин «несправедливо» пользуется воздушным пространством РФ Людмила Николаева Фото: IMAGO/HMB-Media/ ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов Финская авиакомпания Finnair жалуется на китайских конкурентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЖ Украину провожаем...
- Снова нужна подде...
- «Харам» повсюду: ...
Когда натираешь шишку против соседа.надо сначала думать
Со всеми претензиями следует обратится к правительству - как вариант, пусть субсидируют дополнительные расходы авиакомпании, если присоединились к санкциям против России.
Но как компенсировать лишнее время пассажирам в полёте? Тоже компенсации на цену билета?
... тормоза особо тупые-за русофобию надо жестоко карать...