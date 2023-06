Группа Slipknot неожиданно выпустила 9 июня 2023 года мини-альбом«Adderall». В пластинку вошли шесть треков: альтернативные версии и переработки песни «Adderall» (из их последнего полноформатного альбома «The End, So Far» 2022 года), а также ранее не издававшиеся «Death March», «Red or Redder» и «Hard to Be Here».