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«Это будет катастрофа»: режиссер фильма о Жириновском высказался о кандидатуре Кологривого

«Это будет катастрофа»: режиссер фильма о Жириновском высказался о кандидатуре Кологривого

Актер еще не утвержден Никита Кологривый WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Режиссер картины об известном политике Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг известие о том, что звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого утвердили на главную роль, передает НСН.

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Комментарии
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Иван Иванов
Пустышка. А вот Смоктуновский сыграл бы.
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21 час.

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