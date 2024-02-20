«Это будет катастрофа»: режиссер фильма о Жириновском высказался о кандидатуре Кологривого

Актер еще не утвержден Никита Кологривый WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Режиссер картины об известном политике Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг известие о том, что звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого утвердили на главную роль, передает НСН.