Онколог назвал тревожные признаки рака кожи

Если образование не реагирует на привычные средства от прыщей, увеличивается в размерах или периодически кровоточит — это тревожные сигналы Некоторые виды рака кожи могут проявляться на ранних стадиях как обычные прыщи или ранки, из-за чего люди часто игнорируют эти признаки, предупредил врач-онколог из "СМ-Клиники" Дмитрий Пензов в беседе с RT.