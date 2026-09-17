Онколог назвал тревожные признаки рака кожи

Если образование не реагирует на привычные средства от прыщей, увеличивается в размерах или периодически кровоточит — это тревожные сигналы Некоторые виды рака кожи могут проявляться на ранних стадиях как обычные прыщи или ранки, из-за чего люди часто игнорируют эти признаки, предупредил врач-онколог из "СМ-Клиники" Дмитрий Пензов в беседе с RT.
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