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Возгорание на электроподстанции в Бердянске было терактом, - Селиванов

В 5 часов утра 12 июня произошло возгорание на электроподстанции в Бердянске. В результате следственных действий выяснилось, что это было не самовозгорание, а диверсия, в результате которой часть жителей Бердянска осталась без электричества.

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