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Всё хуже чем рассчитывали в Германии: бывшие владельцы расстроены переходом заводов бесплатно в российскую собственность

Всё хуже чем рассчитывали в Германии: бывшие владельцы расстроены переходом заводов бесплатно в российскую собственность

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Как увеличить доходы за чужой счёт? Я уверен, что в Германии раньше знали ответ на этот вопрос, их экономика славилась своим ростом и имела широкие перспективы для развития.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Статья очень ярко демонстрирует, что Россия сначала создаёт себе трудности,  потом их &quot;героически&quot; преодолевает. Ну, прям восторг и чувство неповторимой перемоги, читается между строк опуса 😭
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