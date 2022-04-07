Есмантович о 6:2 со СКА: «Победа состоит из четырех матчей. ЦСКА сделал шажок»

Игорь Есмантович отметил, что ЦСКА сделал шаг к победе над СКА. В третьем матче серии финала Запада (2-1) команда победила со счетом 6:2.

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