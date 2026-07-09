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Microsoft начала заменять модели OpenAI собственными ради снижения расходов

Microsoft начала заменять модели OpenAI собственными ради снижения расходов

В Excel и Word часть запросов пользователей уже обрабатывают внутренние модели MAI вместо сторонних нейросетейMicrosoft начала сокращать расходы на искусственный интеллект, постепенно заменяя модели OpenAI и Anthropic собственными разработками.

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