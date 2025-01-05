Противник начал зимнее наступление

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Александр
А брежневский социализм показал,что он не жилец.
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16 час.
igor kim
Народ при социализме победил в ВОВ даже всю фашистскую Европу.
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14 час.
igor kim
Брежневский социализм не показывал, что он не жилец. Это было самое счастливое время для людей за все время существования России.  Разрушили СССР после него предатели, такие как ты, с которыми Брежнев не боролся, как это делал Сталин.
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14 час.

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