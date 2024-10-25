«Известия» показали кадры из освобожденных сел Нетайлово и Первомайское в ДНР

Населенные пункты Первомайское и Нетайлово, которые находятся на северо-западе от Донецка примерно в 10 минутах езды из города Селидово, — это первые села, которые были освобождены в начале наступления в сторону Селидово, а также именно они являлись основными укреплениями украинской армии на подступах к Донецку.