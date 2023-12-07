Леонид Якубович много лет уже является ведущим шоу «Поле чудес». Несколько лет назад СМИ писали, что проект будет закрыт, а самому шоумену пророчили эмиграцию.
Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович сделал заявление об эмиграции
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Якубович понимает, что в любой другой стране его шоу "Поле чудес" (второе по интелекту после перетягивания каната) не принесёт ему и цента. Здесь же он может открыть филиал с названием "Клуб дураков" -- и опять греби деньгу лопатой!
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10 час.
ГБ
Геннадий Бирюков
А я смотрю эту передачу регулярно. Интересно посмотреть на наших людей с глубинки. А деньги, так Пугачева гребла большие и все время клялась, что она к евреям не имеет никакого отношения. И вдруг оказалась в Израиле с израильским гражданством. И таких у нас уйма. И эта передача - еврейское детище.
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3 час.
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