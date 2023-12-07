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Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович сделал заявление об эмиграции

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович сделал заявление об эмиграции

Леонид Якубович много лет уже является ведущим шоу «Поле чудес». Несколько лет назад СМИ писали, что проект будет закрыт, а самому шоумену пророчили эмиграцию.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Якубович понимает, что в любой другой стране его шоу &quot;Поле чудес&quot; (второе по интелекту после перетягивания каната) не принесёт ему и цента. Здесь же он может открыть филиал с названием &quot;Клуб дураков&quot; -- и опять греби деньгу лопатой!
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10 час.
ГБ
Геннадий Бирюков
А я смотрю эту передачу регулярно. Интересно посмотреть на наших людей с глубинки. А деньги, так Пугачева гребла большие и все время клялась, что она к евреям не имеет никакого отношения. И вдруг оказалась в Израиле с израильским гражданством. И таких  у нас уйма. И эта передача - еврейское детище.
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3 час.

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