Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, говоря о том, что сборная России поднялась на первое место в рейтинге IIHF, отметил, что даже без этого национальная команда является одной из топовых на мировом первенстве.
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