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Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Устюгов, Спицов, Терентьев, Ардашев пробегут коньковую «разделку» на 3 км

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам 8-й этап (финал) Апатиты Мужчины 3 км, свободный стиль, раздельный старт Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте «Матч ТВ».

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