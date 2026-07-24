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Порядок, государство

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Жительнице Смоленска вручено благодарственное письмо от регионального УМВД за помощь в раскрытии преступления

Сегодня на совещании начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо жительнице Смоленска Ларисе Смирновой, которая помогла задержать подозреваемых в краже денег у пенсионерки.

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