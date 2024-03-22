ВМТП представил стратегию развития и новые сервисы на международной логистической выставке TransRussia-2024

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) поделился своими достижениями и планами на крупнейшем в России специализированном мероприятии для представителей транспортной отрасли – международной выставке TransRussia-2024 в Москве.
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