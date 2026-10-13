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stroim21

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Как я решила проблему цветущей воды в дачном бассейне без хлора и лишних усилий

Как я решила проблему цветущей воды в дачном бассейне без хлора и лишних усилий

Каждое лето на даче начинается одинаково: жара, желание окунуться в прохладную воду и неизбежное разочарование от того, что бассейн быстро превращается в мутный пруд с зеленоватым оттенком.

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