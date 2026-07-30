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Царьград

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Мишустин прибудет в Якутск для осмотра онкодиспансера 31 июля

Мишустин прибудет в Якутск для осмотра онкодиспансера 31 июля

31 июля председатель правительства России Михаил Мишустин посетит Якутск, где осмотрит онкологический диспансер и креативный кластер "Квартал труда", а также проведет встречу с главой региона Айсеном Николаевым.

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