Мишустин прибудет в Якутск для осмотра онкодиспансера 31 июля

31 июля председатель правительства России Михаил Мишустин посетит Якутск, где осмотрит онкологический диспансер и креативный кластер "Квартал труда", а также проведет встречу с главой региона Айсеном Николаевым.
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