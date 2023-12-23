Благодаря федеральным грантам в регионе возродят искусство палехской росписи по фарфору, проведут несколько фестивалей и начнут образовательные проект...

Благодаря федеральным грантам в регионе возродят искусство палехской росписи по фарфору, проведут несколько фестивалей и начнут образовательные проектыПрезидентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого конкурса 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)