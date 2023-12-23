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Иваново

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Благодаря федеральным грантам в регионе возродят искусство палехской росписи по фарфору, проведут несколько фестивалей и начнут образовательные проект...

Благодаря федеральным грантам в регионе возродят искусство палехской росписи по фарфору, проведут несколько фестивалей и начнут образовательные проект...

Благодаря федеральным грантам в регионе возродят искусство палехской росписи по фарфору, проведут несколько фестивалей и начнут образовательные проектыПрезидентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого конкурса 2024 года.

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