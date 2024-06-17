Беременным планируют продлить трудовые договоры: подробности

МОСКВА, 17 июня, ФедералПресс. В Госдуме намерены внести поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предполагают уравнивание в правах женщин, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, с другими работниками.
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