Прокуратура Камчатского края организует проверку после сообщений о группе из 15 туристов, которых организатор путешествия, по их словам, оставил вдали от населенных пунктов без еды, воды и связи.
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