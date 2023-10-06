Нацгвардию Украины обвинили в махинациях на 5,3 миллиона долларов

unsplash Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при покупке зимней формы на 5,3 миллиона долларов, сообщил президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.
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