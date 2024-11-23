Jeep начал продажи особого Wrangler в честь «Виллиса» 1941 года

В США открыли приём заявок на внедорожник в исполнении 4xe Willys '41. Новинка подражает армейскому Willys MB времен Второй мировой войны: всюду надпись «41», на центрах колёс стилизован маленький «Джип», кузов окрашен в тёмно-зелёный защитный цвет.