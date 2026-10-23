В российских кинотеатрах продолжается прокат картины испанца Родриго Сорогойена «Любовь моя». Эта драма соревновалась за призы последнего Каннского фестиваля, а главные роли в ней исполнили Хавьер Бардем и Виктория Луэнго, актриса из последних фильмов Педро Альмодовара.