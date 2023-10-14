Минсельхозпрод РТ назвал районы – лидеры по производству молока

19 районов Татарстана достигли высокой динамики роста производства молока на более чем 6%, среди которых Атнинский, Бугульминский, Муслюмовский, Мензелинский, Елабужский, Мамадышский, Кукморский и Балтасинский.
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