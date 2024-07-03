В правительстве Забайкалья сообщили, что на ремонт школы в Борзе потрачено более 2,7 млрд рублей

Школу №26 в Борзе могут отремонтировать в 2025-2027 годах, об этом сообщили в правительстве края.По информации правительства, школу пытались включить в список капитального ремонта по программе «Развитие образования» в 2022 году, но получили отказ министерства просвещения.
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