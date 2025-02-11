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Царьград

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Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь над пятью регионами России

Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 40 беспилотников (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

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