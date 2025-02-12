Чтобы поддержать тяжёлую промышленность: Еврокомиссия не исключает возможности ограничения цен на газ в ЕС Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в ЕС.
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Чтобы поддержать тяжёлую промышленность: Еврокомиссия не исключает возможности ограничения цен на газ в ЕС Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в ЕС.
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