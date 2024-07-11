Илон Маск избежал выплаты в $500 млн по иску бывших сотрудников Twitter Адвокаты И...

Илон Маск избежал выплаты в $500 млн по иску бывших сотрудников TwitterАдвокаты Илона Маска (Elon Musk) добились отклонения иска, в котором утверждалось, что тот отказался выплатить не менее 500 миллионов долларов выходного пособия тысячам сотрудников Twitter, которых он уволил в ходе массовых увольнений после приобретения социальной сети, известной теперь как X, в октябре 2022 года.