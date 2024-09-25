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Царьград

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Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по прекращению огня на Украине

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по прекращению огня на Украине

Турция готова приложить усилия по возрождению зерновой сделкиТурция готова приложить усилия к тому, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной путём мирного диалога.

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