Выбирайте маршрут: в Челябинске начался масштабный ремонт проспекта Ленина

В Челябинске начался ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, запланировано восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки.
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