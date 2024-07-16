Выбирайте маршрут: в Челябинске начался масштабный ремонт проспекта Ленина

В Челябинске начался ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, запланировано восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки.