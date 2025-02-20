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Ожидания не оправдались: цены на недвижимость в Приморье растут опережающими темпами

Ожидания не оправдались: цены на недвижимость в Приморье растут опережающими темпами

Ожидаемого замедления роста цен из-за высокой ключевой ставки на рынке жилья не произошло — цены в IV квартале 2024 года выросли в годовом измерении на 7,5% на первичном и на 3,4% на вторичном рынках жилья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Приморскстата.

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