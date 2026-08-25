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Нижегородская правда

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В селе Салганы открыли новое пожарное депо

В селе Салганы открыли новое пожарное депо

25 августа в селе Салганы Краснооктябрьского муниципального округа состоялась торжественная церемония открытия нового здания 192‑й пожарной части, которая входит в состав 21-го отряда государственной противопожарной службы.

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