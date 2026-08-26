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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сперцяна 2 гола и 3 передачи и результативные действия во всех 4 матчах за «Аль-Ахли». Хавбек сделал ассист в игре с «Оклендом»

Эдуард Сперцян снова отметился результативным действием в составе «Аль-Ахли». 26-летний полузащитник саудовской команды и сборной Армении ассистировал Салеху Абу Аль-Шамату в игре против « Окленда » в 1-м раунде Межконтинентального кубка (1:0, второй тайм).

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