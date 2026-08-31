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Орловские новости

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Потребительские расходы в Орловской области составили 39,9 тысяч рублей

Потребительские расходы в Орловской области составили 39,9 тысяч рублей

В Орловской области потребительские расходы не превысили 39,9 тысяч рублей на человека в месяц. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

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