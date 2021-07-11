Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Швейцарец отдал 4 голевые передачи

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020. Хавбек, представляющий франкфуртский «Айнтрахт», отдал четыре результативные передачи за четыре игры на этом турнире, в том числе три – против Турции.