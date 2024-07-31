Депутат Пилипенко: вузам критически не хватает денег на студенческие общежития

В России предложили строить жилье для аренды студентами рядом с вузами. Такой подход поможет решить проблему с общежитиями, на содержание которых вузам критически не хватает средств, объяснила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
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