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СКР: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на трассе М-8

СКР: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на трассе М-8

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку после столкновения лесовоза, микроавтобуса и автомобиля на трассе М-8 «Холмогоры».

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