Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп -- В. Путин

Москва, 15 мая /Синьхуа/ -- Председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Развернута полномасштабная работа по всем трем магистральным направлениям сотрудничества -- политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты.
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