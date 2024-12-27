Эксперт рассказала об организации качественного отдыха для ребенка

Каникулы — это время, когда ребенок может отвлечься от школьной рутины и заняться любимыми делами. О том, как детям отдохнуть качественно и при этом не забыть школьный материал, 27 декабря рассказала «Известиям» руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.