Эксперт рассказала об организации качественного отдыха для ребенка

Каникулы — это время, когда ребенок может отвлечься от школьной рутины и заняться любимыми делами. О том, как детям отдохнуть качественно и при этом не забыть школьный материал, 27 декабря рассказала «Известиям» руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.
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