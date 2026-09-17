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Причиной смерти олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова стала онкология

Причиной смерти олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова стала онкология

Донат Сорокин/ТАСС Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал известие о смерти своего коллеги, прославленного биатлониста Сергея Чепикова.

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