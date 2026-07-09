В Арзамасском округе отремонтировали дорогу к селу Ломовка

Завершен ремонт автомобильной дороги «п. Ломовка — с. Ломовка» в городском округе г. Арзамас. Дорога протяженностью 3 км полностью приведена в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
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