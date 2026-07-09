Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

В Арзамасском округе отремонтировали дорогу к селу Ломовка

В Арзамасском округе отремонтировали дорогу к селу Ломовка

Завершен ремонт автомобильной дороги «п. Ломовка — с. Ломовка» в городском округе г. Арзамас. Дорога протяженностью 3 км полностью приведена в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии