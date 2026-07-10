Эксперт Тимофеев: Барделла может заменить Ле Пен на выборах 2027 года

Французский политик Жордан Барделла — это ученик лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, и если суд в итоге не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года, то представлять движение будет именно он.
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