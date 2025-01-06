Новый сезон поджогов. Горят релейные шкафы на «железке» и тачки военных. Ночью в Одессе на Бочарова неизвестные сожгли джип L200 военных.
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Новый сезон поджогов. Горят релейные шкафы на «железке» и тачки военных. Ночью в Одессе на Бочарова неизвестные сожгли джип L200 военных.
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