Военное обозрение

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«Вторжение двунадесяти языков». Как французский «евросоюз» попытался раздавить Россию

«Вторжение двунадесяти языков». Как французский «евросоюз» попытался раздавить Россию

Переправа Наполеона через Неман. Раскрашенная гравюра. Ок. 1816 г. «Дней Александровых прекрасное начало» Русской политики в царствование Александра Павловича почти не было.

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