Виралайф

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Если у собак "свадьба",то махание крыльями их разозлит еще больше.Россиянам рассказ...
  • Ed
    Нехрен где ни попадя гулятьВ Испании начали ...
  • Olga Chuhutina
    У него защита  голуб...........«Одобрили танец н...

В российском МИД сообщили о срыве немецкими властями проектов для блокадников Ленинграда

В российском МИД сообщили о срыве немецкими властями проектов для блокадников Ленинграда

globallookpress.com/Russian Look «Германское общество по международному сотрудничеству» (GIZ) приостановило реализацию проектов для ленинградских блокадников, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх