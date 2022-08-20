В российском МИД сообщили о срыве немецкими властями проектов для блокадников Ленинграда

globallookpress.com/Russian Look «Германское общество по международному сотрудничеству» (GIZ) приостановило реализацию проектов для ленинградских блокадников, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
globallookpress.com/Russian Look «Германское общество по международному сотрудничеству» (GIZ) приостановило реализацию проектов для ленинградских блокадников, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
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