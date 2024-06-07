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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» проведет товарищеские матчи с ЦСКА, «Торпедо» и «Куньлунем» в межсезонье

Подготовка перед сезоном-2024/25 начнется в Лужниках 15 июля с лагеря развития для молодых игроков системы «Спартака» и игроков на двустороннем контракте.

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